Giacomo Francesco Saccomanno, commissario regionale e candidato al Collegio Proporzionale della Calabria Camera, ha nominato Capo Segreteria Politica della sua candidatura, l’avv. Frank Mario Santacroce, politico di lungo corso già Sindaco e Consigliere Regionale, primo dei non eletti alle ultime Regionali, con oltre 7.000 voti, che nei giorni scorsi ha incontrato il Segretario Nazionale della Lega Matteo Salvini, con il quale è stato condiviso il percorso e il progetto politico in Calabria, finalizzato ad un nuovo e ancora più forte radicamento sul territorio. Saccomanno, ha precisato, che Santacroce saprà rappresentare un valore aggiunto per le proprie capacità di consenso già ampiamente dimostrate in tutta la Calabria e con lui e tanti altri amministratori calabresi affrontare le problematiche che interessano la nostra regione, nell’interesse esclusivo della comunità a dimostrazione del fatto che la Lega è un partito nazionale che lavora per tutelare il mezzogiorno al pari delle altre realtà territoriali.