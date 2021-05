Se l’emendamento indicato da “Il Quotidiano” per prorogare il termine ultimo per l’approvazione

dei bilanci delle ASP calabresi fosse vero, assistiamo all’ennesima azione di palese violazione

della legge per l’evidente incapacità dei commissari nominati e dello stesso Ministero a

rispettare la norma approvata con il Decreto Calabria. Una volta l’Italia era considerata la “patria

del diritto”, oggi, invece, sembra la “culla delle illegalità diffuse” e risulta manifesta la volontà di

violare ogni norma per aggiustare quello che non si è riuscito a fare! Sono anni che i bilanci

dell’ASP calabresi non riescono a redigersi per la nota mancanza di adeguata documentazione

e per essere stata la gestione molto “leggera”, favorendo anche ed a volte la ‘ndrangheta, tanto

da non riuscire a comprendere cosa sia successo. Ma, intanto, il deficit aumenta e la Calabria è

obbligata a versare somme non dovute e a rinnovare un gravoso mutuo. Danni rilevantissimi

per i calabresi e creati dai tanti incapaci commissari inviati dal Governo. Una situazione

intollerabile che deve portare alla eliminazione del deficit che deve essere sopportato da chi lo

ha creato e, nel contempo, appare indispensabile restituire la sanità ai calabresi, con la

rimozione dei commissariamenti e con la decadenza di chi non è riuscito a fare il proprio dovere

ed ha aggravato la già esistente gravosa situazione. Si è chiesto e si ribadisce che appare non

più rinviabile l’affidamento della ricostruzione della contabilità a nuclei specializzati della

Guardia di Finanza e la individuazione di esperti del settore che possano ripristinare una

evidente legalità calpestata troppe volte.