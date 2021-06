La soluzione nazionale con il tandem Occhiuto-Spirlì voluta dal nostro leader Matteo Salvini ha una grande valenza strategica e politica. Vi è stato, infatti, un evidente riconoscimento del peso della Lega nella coalizione di centrodestra e dell’attività finora svolta nella gestione della regione in questo momento di grande difficoltà per il COVID e per una conduzione del tutto ordinaria, che ha impedito qualsiasi progettualità che non avesse valenza di estrema normalità. Quindi, una riduzione pesante delle potenzialità che si sarebbero potute dimostrare nel caso in cui si sarebbero potuti avere, invero, i pieni poteri. L’intero partito, dalla segreteria ai consiglieri regionali, oltre a tutti gli altri organi, aderenti compresi, quindi, ringraziano Matteo Salvini per aver difeso a livello nazionale la Calabria e per aver ottenuto un risultato così importante, Nino Spirlì per essere riuscito, in un frangente tragico per la pandemia e per le evidenti carenze strutturali sanitarie, a mantenere alta l’attività, ottenendo dei risultati impensabili, anche grazie alla fattiva collaborazione dei nostri Consiglieri regionali, e Roberto Occhiuto che ha rinunciato ad una prestigiosa postazione parlamentare per iniziare una difficile battaglia in Calabria, dimostrando grande coraggio ed attaccamento alla sua terra. Si è certi, pertanto, che la Lega sarà il primo partito in Calabria proseguendo in quel percorso di cambiamento reale e concreto che tutti si augurano per liberare la regione dal pesante condizionamento della criminalità organizzata.