Il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso è il nuovo responsabile della Lega in Calabria. Raccoglie il testimone di Rossano Sasso. “Buon lavoro a Filippo e grazie a Rossano per il lavoro di questi mesi” afferma il leader Matteo Salvini. “Il nostro obiettivo – prosegue il leader della Lega – è crescere ancora di più in Calabria, forti anche dei successi della Lega al governo, per confermarci forza affidabile e sempre a contatto col territorio. I passi in avanti per un’opera storica come il Ponte sullo Stretto e gli investimenti sulla 106 dimostrano la nostra attenzione per la Calabria”.