Massima solidarietà all’amico e al militante della Lega Adriano Parise per un incendio che ha distrutto la sua auto in Aprigliano, Frazione Corte. Sull’evento, probabilmente di matrice dolosa, stanno indagando i Carabinieri della locale stazione. Parise dipendente delle Poste Italiane è anche impegnato nel sindacato e ultimamente è stato candidato nella lista del partito per le amministrative di Cosenza. Si è sempre contraddistinto per costanza, impegno e militanza nella politica, dimostrando attaccamento alla Lega e partecipando a tutte le ultime manifestazioni ed interventi di Matteo Salvini. Il Commissario regionale Giacomo Saccomanno, il consigliere regionale Simona Loizzo, unitamente a Pietro Molinaro, il referente per le amministrative Emilio Greco e tutti i candidati, i responsabili provinciali e comunali, nel condannare il vile gesto, manifestano ampia e profonda amarezza per quanto accaduto e si augurano che le indagini si possano concludere celermente, sia per accertare quanto accaduto e sia per restituire serenità alla famiglia di Adriano Parise.