“La Calabria terra solidale ed affascinante sarà visitata dal Ministro alla disabilità Alessandra Locatelli dal 31 marzo al 2 aprile, con tappe prefissate nelle Province di Catanzaro e Reggio Calabria. Il 31 vi sarà dapprima una visita istituzionale presso la Cittadella Regionale e poi, nel pomeriggio, un incontro con tutte le associazioni e militanti presso la Sala Consiliare del Comune di Lametia Terme. Alle 18.30 vi sarà presso tali locali una conferenza stampa. A seguire un incontro presso la sede della Lega di Lametia. Il sabato mattina vi sarà una visita presso due associazioni Casa Paese, comune di Cicala, e ENS di Serra San Bruno. Nel pomeriggio sarà a Reggio Calabria per un incontro presso l’Accademia delle Belle Arti. La domenica mattina visita ad una struttura a Melito Porto Salvo e, successivamente,incontro con l’amministrazione comunale di Condofuri. Un momento di incontro e conoscenza per consentire al Ministro di rendersi conto delle condizioni della nostra regione e per iniziare un percorso nuovo e virtuoso, essendoci tanti bisogniche si sono accumulati in oltre trent’anni di quasi totale disinteresse. Vi è necessità che in Calabria si inizi a lavorare concretamente e si crei una indispensabile rete che metta assieme il sociale con le strutture pubbliche al fine disostenere, nel migliore dei modi, i diversamente abili e tutelare i loro diritti, spesso ignorati o ancor più calpestati. La Lega farà di tutto per stare assieme e sostenere un percorso adeguato per i tanti fratelli che devono essere garantiti e ai quali bisogna dare appoggio e tutela”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.