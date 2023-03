“Un Congresso che dimostra la necessità di dialogo, confronto e discussione tra le persone ed i partiti per poter avvicinare la gente alla politica e per consentire di affrontare con forza i tanti problemi del Meridione e, in particolare, della Calabria. Una politica vera che possa rappresentare l’identità dei partiti, ma nello stesso tempo porti ad un confronto vero, a volte anche aspro, ma verso la sintesi e la soluzione dei molti dilemmi esistenti. Necessità di partecipazione e condivisione, allontanando le sterili polemiche e cercando di raggiungere la sintesi che possa trovare un momento di concordia e di realizzazione di interventi concreti. La formazione del partito di Italia del Meridione è un momento di altra democrazia che potrà solo arricchire la politica ed aprire un dialogo costruttivo. La Lega plaude per la nuova organizzazione ed è pronta ad affrontare assieme i mali trentennali della Calabria per trovare intese satisfattive per i cittadini. Questi non vogliono polemiche o accuse, a volte totalmente inventate, ma la risoluzione delle questioni che agitano la vita delle famiglie. Un confronto vero che deve portare ad eliminare i divari esistenti e possa contribuire alla crescita del sud. La Lega ha dimostrato in questi quattro mesi di Governo di voler percorrere tale strada ben sapendo che solo con la crescita del meridione l’Italia potrà concretizzare le indicazioni dell’Europa. E Matteo Salvini ha dimostrato di quanto possa essere interessato allo sviluppo della Calabria e del Mezzogiorno, agendo con convinzione e coraggio per la realizzazione di opere strategiche come il Ponte sullo Stretto, la 106, l’alta velocità, il rigassificatore di Gioia Tauro e tantissimi altre opere ferme da anni e che sono state finanziate con l’apertura dei cantieri e la loro celere realizzazione. La Lega ha compreso che la Calabria potrà essere il ponte ideale per raggiungere i paesi frontistanti del Mediterraneo e, quindi, divenire, per la sua posizione strategica, un punto di riferimento per l’intera politica europea. Un grazie, pertanto, ad Orlandino Greco per la sua intuizione e per aver portato avanti un’idea meridionalistica che potrà solo far bene alla democrazia”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.