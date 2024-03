Lega Calabria: nessuna riunione a Corigliano-Rossano per confermare candidatura a Sindaco di Pasqualina Straface Per evitare confusioni e notizie errate, si segnala che nessuna determinazione in tal senso vi è stata, essendo stati nominati i delegati a incontrarsi con la coalizione solo ieri e non vi è stata alcuna riunione