La vittoria di Tropea rappresenta la vittoria di tutta la Calabria. La cittadina turistica per eccellenza della nostra Regione ha vinto il concorso il “Borgo dei borghi 2021” più belli d’Italia, giunto all’ottava edizione e indetto da Rai 3. E’ stata una importante conquista che ha visto i cittadini di Tropea, sostenuti da tutti i Calabresi, impegnati a fare gioco di squadra. E’ stato conquistato il podio di una bellissima competizione che ha visto gareggiare in finale altri 19 luoghi di straordinaria bellezza, espressione del nostro Bel Paese. Il risultato non era scontato, ma insegna anche a capire che quando si crede nei sogni, e ci si impegna per realizzarli, allora si vince. Ha vinto una Regione che, da ogni angolo, anche fuori dalla Calabria, ha manifestato la gioia di partecipare. Oltre il voto importante della Giuria tecnica, la vittoria è stata conquistata da tutti i Calabresi che con il loro personale voto, espresso sul portale online della Rai, hanno contribuito, fino all’ultimo giorno, a fare incoronare Tropea, sostenuti dalle Istituzioni: Regione Calabria, Provincia di Vibo Valentia, Camera di Commercio di Vibo Valentia, tantissimi Sindaci calabresi e il mondo dell’Associazionismo. Questo dimostra che i Calabresi possono farcela a ricostruire la propria Terra, che tanto merita, quando si lavora in squadra e quando si condividono i percorsi e gli scopi. Si tratta di un riconoscimento importantissimo, anche perché giunge alle porte della prossima stagione turistica. Promuovere le bellezze della nostra Regione è di strategica rilevanza per dare impulso alla rinascita economica, culturale e sociale di questa nostra Regione, che ha dimostrato grande orgoglio e senso di appartenenza. E tutti dobbiamo lavorare per difendere i nostri territori, la nostra storia, le nostre bellezze e riprenderci quello che pochi hanno sporcato nel tempo.