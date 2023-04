“Importante e proficuo incontro con i giovani del movimento Lega a Catanzaro per un momento di riflessione e strategia per l’azione politica da condividere e intraprendere. Presenti i quadri dell’intero movimento regionale e con alla guida il presidente Angelo Greco, che ha fatto da padrone di casa, introducendo i lavori e presentando al Commissario regionale tutti i nuovi entranti. Ognuno ha avuto la possibilità di enunciare i propri pensieri ed idee, naturalmente nella prospettiva di un cambiamento radicale della regione e nella possibilità di dare concrete risposte ai cittadini. Sono, infatti, intervenuti: Pietro Alimondi (CZ), Giovanni Basile (CR), Mattia Saponaro (Lamezia), Adel Josef (CR), Manuel D’Urso (CR), Felice Calidonna (Lametia), Pietro Capriglione (Lametia), Viviano Falvo (VV), Matteo Pucci (CS), Vincent Ianno (RC), Giulia Lupo (CR), Riccardo Montanari (CZ), Gaetano Vicari (RC), Alessandra Rienzi (CS), Matteo Colla (CS), Rossella Raso (RC). Tutti gli interventi molto interessanti, dai quali è emerso che i giovani hanno una gran voglia di proseguire un percorso politico che possa dare dei risultati concreti per la regione e per il partito ed hanno concluso che è indispensabile partire a lavorare dai e sui territori, facendo emergere la loro presenza e la loro voglia di fare, con l’inserimento di linfa nuova e intensa”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.