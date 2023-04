“Parte la rottamazione quater! Con domanda che scade il 30 aprile 2023 i contribuenti possono risolvere le pendenze esistenti con l’Agenzia Entrate-Riscossione pagando il solo capitale e ottenendo la eliminazione di sanzioni, aggi e interessi. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione oppure con versamenti rateali scadenzati in cinque anni. Uno strumento molto utile per coloro che non sono riusciti, nel passato, anni 2000-2022, a far fronte alle richieste del fisco e che oggi possono definire le pendenze sia con una riduzione rilevante che in modo rateale. La Lega ha mantenuto la promessa elettorale di venire incontro alle esigenze dei cittadini e alla riduzione della pressione fiscale. Ora si apre il nuovo percorso per un fisco più vicino e con la possibilità di un dialogo aperto con i contribuenti per sostenete questi e consentire una sistemazione definitiva della loro posizione e, quindi, poter ripartire con serenità per ogni percorso di investimenti e nuove attività. Questo, ripetesi, grazie a Matteo Salvini ed alla Lega che sono stati e saranno sempre accanto ai cittadini ed alle loro pregnanti esigenze”.

Lo dichiara Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Regionale della Lega Calabria.