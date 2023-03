La Lega continua il suo percorso di informare per formare. In tale direzione il Convegno-Dibattito che si terrà al T-HOTEL di Feroleto Antico nella data del 17.03.2023, ore 15.30. Per poter amministrare è fondamentale la conoscenza delle norme e la capacità di incidere sulla gestione per evitare che la burocrazia possa prevalere sulla politica. La nostra regione è quasi in mano ad un sistema burocratico che non è riuscito a decollare e che spesso frena la volontà di innovare e crescere. Gli amministratori coscienziosi, pertanto, devono avere il coraggio di studiare e formarsi per affrontare quelle che sono le importanti sfide del presente e dell’immediato futuro. La Nuova Legge sugli Appalti, voluta decisamente da Matteo Salvini, cerca di consentire una gestione di questi nel modo migliore. Dalla corretta applicazione si potrà sviluppare un sistema virtuoso che potrà liberare il mercato del lavoro e le libere professioni, creando occupazione e crescita. La manifestazione, molto sentita, si apre con i saluti di Giuseppe Folino, Segretario della Sezione Lega di Catanzaro ed esperto della materia, Eros Corapi, Presidente Ordine Architetti Provincia di Catanzaro, Francesca Savari, Presidente della Fondazione FOAC. A seguire, Tilde Minasi, Senatrice e relatrice della normativa, Luciano Maria Delfino, componente Comitato Scientifico Filodiritto e Direttore Scientifico Anassilaos, Pasquale Pepe, Consigliere per il Sud del Vicepremier Salvini. A moderare l’iniziativa Giacomo Francesco Saccomanno, giornalista, responsabile scientifico Fondazione A. Scopelliti e Commissario regionale Lega. Sono, ancora previsti gli interventi di Giuseppe Macrì, esperto e già Presidente dell’Ordine Architetti di Catanzaro, Antonino Renda, Presidente Inarsviluppo, Francesco Granato, Vicepresidente vicario nazionale di Federproprietà. Parteciperanno Pietro Raso, Presidente Commissione Ambiente Regione Calabria, Pietro Molinaro, Presidente Commissione anti’ndrangheta Regione Calabria, Emma Staine, Assessore regionale Politiche sociali e trasporti, Simona Loizzo e Domenico Furgiuele, deputati, oltre che Klaus Davì, giornalista e massmediologo. Sono stati invitati: Roberto Occhiuto, presidente della Giunta Regionale, Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Filippo Pietropaolo, Assessore regione Calabria Organizzazione della burocrazia regionale e Risorse Umane. Vi sarà poi la presenza dei maggiori Ordini di categoria con i propri rappresentanti. Ai partecipanti verranno riconosciuti i crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento professionale.

“Un evento di grande portata scientifica che consentirà un confronto diretto per commentare questa importante nuova legge e per cercare di valutare i possibili ed eventuali miglioramenti, sempre a tutela del rispetto delle norme e della indispensabile semplificazione delle procedure e del suo possibile controllo, per evitare violazioni e, specialmente, una corruzione che ha minato da sempre le pubbliche amministrazioni. Un ringraziamento a tutti i partecipanti ed alla Sezione di Catanzaro, oltre che all’arch. Macrì che si è impegnato e tanto dato da fare per la sua realizzazione.”.

Giacomo Francesco Saccomanno

Commissario regionale della Lega.