Il Cosenza calcio merita il sostegno di tutti i calabresi essendo una vera risorsa per la Calabria. È il momento di stare tutti uniti per evitare un’altra espropriazione incomprensibile. La storia centenaria della squadra non può essere annientata per ragioni che, molto probabilmente, hanno delle radicazioni che vanno oltre le possibili ragioni sportive. La Lega non può assistere inerme a tale situazione che potrebbe giungere a situazioni irragionevoli e, quindi, nel sostenere la battaglia del Cosenza calcio chiede a tutti i calabresi di unirsi per una battaglia civile di democrazia e vera legalità. Non potrà essere accettabile nessuna decisione che vada contro il diritto dei calabresi e della squadra se non vi sarà una motivazione completa ed inattaccabile. Ma, allo stato non sembra che vi possano essere ragioni che possano negare, in qualche modo, i diritti sportivi della squadra e dei calabresi.