Nello splendido Salone delle Feste del Comune di Polistena i Rotary Club di Gioia Tauro, Nicotera Medma, Palmi e Polistena, dinnanzi ad una sala stracolma di autorità rotariane e di tanti soci, si è una svolta una interessante manifestazione: il decano Vito Rosano, con una lectio magistralis, ha intrattenuto tutti parlando di “il Rotary ed il suo Essere”. Un intervento di altissimi valori etici e morali che ha descritto le ragioni di essere rotariani nel segno di una società che deve sempre progredire. Dopo i saluti dei presidenti dei Club organizzatori Giuseppe Gatto, per il RC di Polistena, Giacomo Francesco Saccomanno, per il RC di Nicotera Medma, Vicenzo Barca, per il RC di Gioia Tauro, Diego Ricciardi, per il RC di Palmi, è iniziata la brillante conversazione del decano dei Past Governor del Distretto 2102, che ha incentrato il passionale intervento sulla necessità che l’IO diventi NOI e che il Rotary debba contenere l’élite della società per i valori custoditi dalle persone. I rotariani devono essere gli attori protagonisti di oggi per costruire un domani e un mondo diverso e migliore. Essere per divenire. Il profondo senso dell’amicizia che deve portare ad essere gruppo forte e uniforme. Concetti di altissimo valore che hanno rafforzato il senso rotariano dei presenti ed hanno fornito linfa vitale per la prosecuzione di un cammino fondamentale per rendere il mondo equo e giusto. Partecipare per condividere e spingere il percorso di crescita e di meritocrazia e con un Rotary aperto alla società. Grandi applausi e tanto entusiasmo in sala e, infine, dopo un intervento-domanda del Past Presidente del RC di Gioia Tauro, Domenico Infantino, un articolata risposta che ha comprovato di come sia fondamentale il Rotary nella vita degli individui che vogliono una comunità solidale e protagonista.