Lunedi 6 maggio riaprono le Terme di Galatro. La storica struttura sanitaria, totalmente rinnovata e immersa nel verde, è convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale e sarà operativa per tutta la stagione termale.

Dalla primavera all’autunno, riprenderanno i cicli ideali per la cura e la prevenzione di numerose patologie e disturbi, per il potenziamento delle difese immunitarie e il benessere psico-fisico.

“Siamo pronti a ripartire -, dichiara l’Amministratore Unico delle Terme di Galatro, Domenico Lione – la nostra è una struttura che da sempre rivolge la massima attenzione alla salute e al benessere di tutti i suoi ospiti, ai quali garantisce assistenza attraverso programmi personalizzati prescritti dai nostri medici specialisti”.

Le cure termali sono un tassello importantissimo nella visione olistica di un approccio multidisciplinare alla salute, e il Parco termale di Galatro offre servizi di alta qualità. È caratterizzato dalle acque provenienti dalle sorgenti S. Elia, in una stretta gola del Monte Livia, che hanno una composizione chimica tipica delle acque solfuree, particolarmente indicate per la cura di malattie reumatiche, dermatologiche, delle vie respiratorie e dell’apparato ostearticolare.

Lo stabilimento sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 12:00, e si potrà usufruire di fango-balneoterapia, bagno con idromassaggio per vasculopatie periferiche, cure inalatorie, cure per sordità rinogena e problemi di tipo muscolo-scheletrico e altri trattamenti per svariate problematiche.

Per accedere al convenzionamento è sufficiente la prescrizione gratuita del medico di base il pagamento del ticket. Il ciclo comprende la visita medico-termale iniziale e 12 giorni di cura, da prenotare in modo consecutivo, potendo personalizzare la frequenza delle sedute in casi particolari.

Ad accogliere i pazienti ci sarà una nuova équipe medica e personale altamente specializzato, sotto l’attenta e precisa guida del neo Direttore Sanitario Concetta Delfino, dirigente di tutti i reparti curativi delle Terme di Galatro.

Le Terme di Galatro procedono a gran passo verso una riqualificazione strutturale e concettuale di rilievo, in cui l’intramontabile cura attraverso le acque si integra con la prevenzione e le cure naturali, divenendo un vero centro di salute e benessere.

L’apertura della stagione sarà suggellata dal Convegno medico-scientifico dal titolo “Le cure termali nell’ottica della salute pubblica: integrazione e benefici per il sistema sanitario”, che si svolgerà sabato 18 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la Sala Convegni del centro, al quale prenderanno parte autorevoli membri della comunità scientifica e rappresentanti istituzionali.