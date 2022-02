La gravità dei fatti emersi in queste settimane ha destato una forte ondata di indignazione popolare. Vogliamo evitare, però, che il caso si sgonfi e i responsabili rimangano impuniti, per questo invitiamo tutte le scuole di Cosenza e provincia a scendere in piazza al nostro fianco.

Da troppo tempo ormai la Scuola italiana preferisce modificare velleità di anno in anno, piuttosto che affrontare con serietà i propri problemi.

Denunciamo qui il mancato intervento delle autorità, ridestate tardivamente dalla nostra protesta.

In virtù di questa mancanza inoltriamo l’invito a presenziare anche alle autorità territoriali quali sindaco di Castrolibero, Sindaco di Cosenza e Presidente di Regione. Inoltre invitiamo a unirsi a noi anche ai sottosegretari dell’istruzione e a tutte quelle personalità autorevoli che si sono schierate dalla nostra parte in questi giorni.

Insieme le studentesse e gli studenti daranno il via a un corteo che partirà da Piazza Loreto, per dimostrare all’Italia tutta l’unità e la fermezza con cui gli studenti calabresi condannano le molestie e la gestione aziendalistica della scuola pubblica!

Appuntamento Venerdì 18 febbraio ore 9 a Piazza Loreto, Cosenza