Gli studenti iscritti alla XXI edizione dei campionati di astronomia sono stati 9323, 3477 nella categoria Junior1, 2601 nella categoria Junior 2, 2190 nella categoria Senior e 1055 nella categoria master. Dalla fase di preselezione avvenuta nelle varie scuole sono passati 1064 studenti e, successivamente, alla gara interregionale svolta nelle 16 sedi distribuite su tutto il territorio nazionale il Comitato Organizzatore ha selezionato 90 studenti, ammessi alla finale nazionale 2023. La Scuola Secondaria di Primo Grado N. Contestabile di Taurianova, dell ‘ IC F. Sofia Alessio – N. Contestabile diretto dalla dott .ssa Emanuela Cannistrà, è presente a questa manifestazione ormai da otto anni sotto la sapiente guida della prof.ssa F. Licastro. Si è sempre cercato di lavorare in sinergia con serietà e passione per far emergere le eccellenze presenti sul territorio e l’insegnamento dell’astronomia è diventata materia curriculare nelle classi terze. Anche quest’anno, con grande soddisfazione, per la quarta volta tra i finalisti di questa manifestazione c ‘è un alunno della scuola, Giovanni Caccamo, che avrà la possibilità di far parte dell’eccellenza nazionale. La finale si svolgerà dal 18 al 21 aprile a Cortina d’Ampezzo e nella stessa categoria saranno 22 gli studenti che si sfideranno con argomenti di astronomia, astrofisica, cosmologia e fisica moderna.

Bravo, Giovanni: facciamo tutti il tifo per te!

Un ringraziamento particolare al Planetario di Reggio Calabria per il supporto e la disponibilità .