Ieri sera avevamo dato la notizia che Giuseppe Aieta era la spina nel fianco dell’ex governatore Mario Oliverio, le nostre fonti si sono rivelate veritiere, infatti il consigliere regionale dei Democratici progressisti ha accettato l’invito del commissario dem Stefano Graziano per candidarsi nella circoscrizione Nord (Cosenza).

Aieta giustifica tale scelte affermando che “Il tentativo di unire il campo del centrosinistra calabrese si sta rendendo difficile a causa di spinte egoistiche che ne stanno ostacolando la realizzazione. In queste ore si sta lavorando incessantemente per favorire tale processo, al fine di unire tutti coloro che si oppongono al dannoso ticket Spirlì-Occhiuto, ma si ha la chiara percezione che stiano prevalendo ragioni che poco hanno a che fare con il destino dei calabresi e molto con i destini personali. La mia scelta vuole dare una mano a unire le forze per battere il centrodestra”.

L’incontro si è tenuto a Lamezia Terme con il commissario del PD Graziano unitamente ai sindaci e agli amministratori della provincia di Cosenza, esprimendo la piena disponibilità a lavorare per il progetto del centrosinistra e alla candidata a Presidente della Regione Calabria, Amalia Bruni. Afferma Graziano che “La condivisione del progetto politico del centrosinistra e del Partito Democratico da parte del consigliere Aieta conferma la sua capacità di riconoscere gli interessi della comunità e di anteporli ad ogni posizione personale. La Calabria non può rimanere nelle mani del duo Spirlì-Occhiuto e la coalizione di centrosinistra guidata da Amalia Bruni è l’unica che può contrastarlo, Giuseppe Aieta lo ha compreso ed ha sposato questa causa con l’obiettivo di dare ai calabresi una opportunità di riscatto. Rifletta chi ha scelto di stare fuori dalla nostra coalizione, c’è ancora tempo per rafforzare il programma ed il progetto politico. Insieme ed uniti possiamo battere questa destra ambigua ed arruffona”.

Una candidatura la quale crea grandi difficoltà alla composizione delle liste da parte di Oliverio ed a questo si aggiunge che l’altro consigliere regionale uscente Billariè in trattativa con tutti (sic!).