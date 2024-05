Il Prof. Giuseppe Livoti, presidente dell’Associazione culturale “Le Muse” – Laboratorio delle Arti e delle Lettere – di Reggio Calabria, domenica prossima 12 giugno, ore 18:00, nella Sala d’Arte di Via San Giuseppe 19, in prima nazionale, presenterà l’ultima pubblicazione del Capitano Cosimo Sframeli: “GLI EROI DELLO ZILLASTRO” – I Parà della Nembo – Aspromonte 8 settembre 1943 – Edizione Falzea. L’opera, ricca di umana trepidazione, è stata promossa dal Ministero della Difesa e l’imprimatur dell’Associazione Nazionale “Nastro Verde” – Decorati Medaglia d’Oro Mauriziana. La vita e la morte dei giovani paracadutisti dell’VIII Btg, 185^ Rgt, Divisione Nembo che, in Aspromonte, la mattina dell’otto settembre 1943 si scontrarono con cinquemila anglo-canadesi. Il racconto, esposto grazie a punti di vista diversi, ripercorrendo luoghi, miti, ambienti e avvenimenti socio-militari, mette in evidenza gli ultimi giorni di vita di questi eroi che, sui Piani dello Zillastro, scrissero col sangue questa pagina di storia e, anche dopo la morte, riuscirono a tracciare un percorso di civiltà pacificatrice e liberatoria.