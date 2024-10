Le immagini drammatiche in Calabria del maltempo…mentre si pensa al “Ponte sullo Stretto”. In gran parte dell’Italia il maltempo ha messo in ginocchio diversi territori, in Calabria si è aperta una voragine sulla strada a San Pietro a Maida, un’automobile con una ragazza di 25 anni è stata ingoiata da una voragine sulla SS280 dei “Due Mari”, fortunatamente salvata da altri automobilisti.

E poi ancora a Bova Marina sono state salvate due persone che rischiavano di essere trascinate da un fiume in piena, così come in altri luoghi, ed è di pochi minuti fa un altro incidente a San Ferdinando con a bordo due donne sono finiti dentro una scarpata sulla SS681.

C’è un territorio fragile in Calabria e prima ancora di pensare alle grandi opere, giuste e necessarie per un paese, occorre mettere in sicurezza quello che già esiste, altrimenti si rischia di creare “sepolcri imbiancati nelle cattedrali nel deserto.

La situazione è costantemente monitorata dalla Regione Calabria e dalla Prociv, iniziata anche la conta dei danni.

(GiLar)



VIDEO I vigili del fuoco hanno messo in salvo una persona anziana rimasta bloccata, con il suo furgone, lungo la strada che costeggia l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme, in località Trigna. Le immagini restituiscono una fotografia drammatica della situazione di emergenza nel Lametino, causata dalle abbondanti piogge cadute copiosamente dalla scorsa notte.