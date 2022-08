Si è svolta presso la Biblioteca Trisolini di Palazzo Alvaro, la conferenza

stampa di presentazione delle “Giornate Iter Vitis”. Si tratta della prima

edizione della manifestazione, promossa dall’UNESCO Med Lab unitamente ai

Comuni di Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Ferruzzano, Staiti (cioè la

cosiddetta “Valle degli Armeni”) e Bagnara Calabra; in sinergia con la

Federazione Europea Iter Vitis. Quelli coinvolti sono i primi Comuni

calabresi ad aderire all’Itinerario Culturale della Vite e del Vino “Iter

Vitis — Les Chemins de la Vigne”, certificato dal Consiglio d’Europa.

Uno degli obiettivi dell’Itinerario è valorizzare i territori attraverso la

promozione delle risorse, a partire dal patrimonio di vitigni storici,

organizzando nuove forme di turismo culturale sostenibile, rivolte

soprattutto ai giovani, attraverso una nuova prospettiva di viaggio, che

rinnova e migliora l’offerta enoturistica dei territori del paesaggio

rurale europeo.

Le giornate saranno articolate in una serie di eventi comuni: apposizione

delle targhe Iter Vitis nei Comuni, visite guidate ai beni culturali e alle

aziende vitivinicole, pranzi presso locali tipici, eventi culturali,

degustazioni vini in abbinamento alle produzioni enogastronomiche locali e

spettacoli musicali serali.

Partners del progetto sono la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città

metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, Istituto

Alberghiero Euclide di Bova Marina; FISAR; il Conservatorio di musica “F.

Cilea”, Club per l’Unesco Campo Calabro, Costa Viola e Aspromonte; F.L.A.G.

dello Stretto Area Tirreno 2.

In apertura dell’iniziativa il sindaco f.f. Carmelo Versace ha rilevato

“quanto sia importante e non scontato investire in cultura nei nostri

territori, perché pilastro e volano non solo di economia ma anche

sociale. Virtuosa

è la collaborazione tra aree non-omogenee ma comunemente caratterizzate, a

più livelli, dall’antichissima arte della viticoltura – ha affermato

Versace – sono necessari investimenti concreti in grado di dare risposte

fattive, alle realtà esistenti ed a quelle nascenti, per poter offrire alle

nostre comunità un modello di sviluppo che ponga la cultura al centro”.