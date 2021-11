Dal 10 al 12 novembre 2021, con inizio alle ore 15, presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria Aula Magna “Quistelli”, avranno inizio le “Giornate Cardio-Metaboliche Reggine”, un evento scientifico che vedrà coinvolti Relatori di grande prestigio, provenienti da tutta la nazione ( i Presidi Ospedalieri di Polistena e di Locri contribuiranno con la presenza di una faculty molto ricca: i dott. A. Amato, V. Amodeo, M.R. Camelliti, M. De Vecchis, P. Genovese, G. Gioffrè, F. Liotta, G. Meduri , F. Nasso, M. Spanò e A. Trimarchi) . L’evento, giunto alla 14^ edizione e registrato presso il Ministero della Salute per la formazione continua in medicina, comprenderà la trattazione di argomenti di grande attualità e con riferimento alle ultime Linee Guida Europee, per la diagnosi e il trattamento delle malattie cardiovascolari e metaboliche. Potranno partecipare medici, infermieri, farmacisti e tutte le figure professionali che operano nel mondo della Sanità, per un aggiornamento culturale e l’acquisizione dei crediti formativi richiesti per l’esercizio della professione. Soddisfatti per essere riusciti, nonostante le difficoltà derivanti dalla situazione di grave disagio provocata dalla pandemia, gli organizzatori e responsabili dell’evento, dott. Enzo Amodeo e Giovanni Perrone, ringraziano quanti hanno contribuito all’organizzazione e alla realizzazione del congresso e sperano che, anche quest’anno, i partecipanti possano arricchire il loro bagaglio culturale e mettere a disposizione dei malati le nuove conoscenze acquisite attraverso questo strumento di informazione scientifica.