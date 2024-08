Con la presenza al Cincrundi Art Festival, “Le curiose storielle di una stellina” di Maria Patrizia Sanzo, pubblicate da Giannini Editore, sono sbarcate anche nella provincia di Reggio Calabria.

Un’atmosfera magica quella della kermesse, alla seconda edizione, che si è tenuta a Cinquefrondi, promossa dall’Amministrazione comunale, con la direzione artistica di Michela Franco e in particolare con la collaborazione di Stefano Fiorello.

Per due giorni la villa comunale si è animata con esposizioni di giovani artisti calabresi, in ambiti diversi, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia all’artigianato, con spettacoli artistici che hanno spaziato dalla musica live, alle esibizioni di artisti di strada, giocolieri, mangiafuoco, all’animazione e ai laboratori per i più piccoli.

Ed ancora presentazioni di libri, tra queste la raccolta di filastrocche di Maria Patrizia Sanzo.

La psicologa Marta Tutino ha dialogato con l’autrice, innanzi ad un pubblico attento di bambini e genitori.

La lettura di filastrocche si è alternata a momenti di dialogo e riflessione. Tra i temi sui quali ci si è soffermati: la solidarietà, la condivisione, l’accoglienza dell’altro e la libertà. Temi universali e allo stesso tempo sempre attuali.

«L’esperienza al Cincrundi Art Festival – ha commentato l’autrice – ha rappresentato un bel momento di confronto e di arricchimento umano e culturale, anche per la presenza di diverse forme espressive».