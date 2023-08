“Non possiamo vivere quanto vogliamo, e moriamo anche se non vogliamo” Sant’Agostino

Signore consola i cuori di chi soffre perché umanamente non si può.

Per le giovani vite perse nell’incidente sulla strada Jonio Tirreno.

Per coloro che stanno lottando.

Per le loro famiglie

Signore ti preghiamo.

Ci stringiamo al dolore delle famiglie ed esprimiamo sentite condoglianze.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.