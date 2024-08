La situazione in cui ormai da diversi mesi versa la frazione di Riace Capo, dove si trova una delle spiagge più belle della fascia jonica in prossimità di Reggio Calabria. Ho trascorso ad agosto qualche settimana di vacanza ed ho notato una transenna pericolante all’altezza della fontana del paese. Un rischio enorme per coloro che transitano dal sottopassaggio, perché potrebbe cadere improvvisamente e procurare una tragedia. Incredibile come, a detta dei residenti, sia stata già avanzata una segnalazione alle autorità competenti ma non sia stato risolto ancora nulla.

Sempre nel paese di Riace segnalo che la strada che porta all’ingresso della ss106 è totalmente priva di illuminazione. È un rischio sia per coloro che vi transitano a piedi, sia per coloro che si devono immettere sulla statale.

Si tratta di situazioni che possono mettere al rischio la vita di bambini e persone.