Lazzaro, svincolo Catrica. Una fiumara di acqua per uso umano giunge a mare per un foro sulla tubazione idrica volante, e non si interviene.

Dal pomeriggio di oggi 27 maggio 2022 una fiumara di acqua per uso umano fuoriesce da una tubazione idrica volante situata tra le sterpaglie sul muro di sostegno della SS 106 allo svincolo stradale Catrica km 20+II. Questo prezioso liquido dopo aver percorso il torrente Catrica per circa 150 metri e attraversato il lungomare Cicerone finisce a mare. Non è la prima volta che accade e non si provvede a mettere in sicurezza la tubazione idrica volante. Colpisce che nessuno è intervenuto sebbene la delegazione municipale fin dopo le ore 20 fosse aperta. Chi c’era dentro? Chi ha le chiavi?. Perché non si è provveduto ad allertare la protezione civile comunale che avrebbe applicato sul foro una piccola staffa ed evitato così la perdita di questo prezioso liquido, perdita che sicuramente si protrae fino a domani visto che alle ore 21,10 è ancora attiva. Questi sono interventi di protezione civile e vanno fatti anche di notte.

Se questo è il passato e questo sarà il prossimo futuro l’orizzonte non appare roseo.

Ci aspettiamo che il Sindaco faccia luce su questo episodio e informi la popolazione.

Vincenzo CREA

Referente unico dell’A.N.CA.DI.C

Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”