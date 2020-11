Avv. Antonio Romeo

Amava la Sua professione come una figlia e , davvero come pochi, era innamorato del diritto, cui si dedicava quotidianamente, mettendoci sempre tutta la Sua passione.

Nelle aule di giustizia, dove si apprezzava la Sua acuta e profonda preparazione, si è sempre battuto con eleganza ed impareggiabile stile forense affinché il Suo caso potesse trovare ristoro in una decisione del Giudice al quale riusciva, sempre, a fornire le tesi più fondate e meglio costruite in punto di diritto .

Civilista insigne e maestro insuperabile delle dialettiche processuali lascia a tutti noi che Lo abbiamo conosciuto ed ammirato, il

nobile esempio di professionista di

vasta competenza , e di persona ammirevole per le Sue preziose ed innate qualità di signore di altri tempi .

Il Suo studio è stato una vera officina del diritto, e tanti affermati professionisti di oggi li vi si sono formati , al fianco di un grande amico e di un formidabile Maestro che ci mancherà tanto, ma che merita ora di riposare in pace nel sereno ricordo di tutti quanti noi che, dei suoi insegnamenti, faremo preziosi tesori per la vita e per la nostra professione !

