Riceviamo e pubblichiamo

“Completamente tradite le promesse elettorali e le linee programmatiche di mandato 2024-2029.

Nonostante i proclami elettorali in merito alla predisposizione di bandi per la copertura dei posti vacanti negli uffici comunali, da noi criticati a causa del continuo ricorso, già in passato, ad incarichi “a scavalco” di dipendenti di altri comuni (in realtà del solo comune di Rosarno), l’amministrazione ha ritenuto di inserire la “promessa” tra le linee programmatiche, ufficializzando l’impegno.

Ai cittadini è stato promesso di creare “opportunità di lavoro” (paragrafo: servizi, lavoro ed economia), impegnandosi, tra l’altro, “a bandire concorsi per la copertura di posti nella Pubblica Amministrazione, potenziando la macchina amministrativa”.

Fino ad oggi, tutte parole al vento…

L’agire della maggioranza è dimostrata dagli atti comunali; in un mese abbiamo assistito al reclutamento di tre unità dal “vicino” Comune di Rosarno, che presteranno servizio per poche ore settimanali nella nostra cittadina.

Una scelta che di certo non colmerà il deficit dell’organico di alcuni uffici strategici, come quello di vigilanza e quello tecnico, con evidenti ricadute sui servizi resi ai cittadini.

Una scelta priva di lungimiranza politica, non perseguendo l’obiettivo di “creare posti di lavoro”, ma manifestamente influenzata dal perseguimento di altri obiettivi, contrari ai proclami elettorali e agli interessi della comunità.

Di certo, i dipendenti del Comune di Rosarno che presteranno servizio nel nostro territorio saranno all’altezza e professionalmente preparati, ma ci si chiede:

– Con quale criterio sono stati scelti?

– A quanti Comuni è stata avanzata la richiesta?

– Chi ha segnalato la disponibilità?

– Con quale criterio è stata saggiata la competenza?

Tutte domande a cui un’amministrazione trasparente e seria non può tacere.”