Laura Castelli a Lamezia contro questa Unione Europe

Nel corso di un’ affollato incontro a Lamezia Terme Laura Castelli, Presidente di SudchiamaNord- Libertà, ha presentato la sua candidatura insieme al coordinatore calabrese Massimo Cristiano. Sara’ presente, con Cateno De Luca, su tutto il territorio nazionale. Nel corso dell’incontro è stato duramente stigmatizzato il sistema Ue, a cominciare dall’adozione della moneta unica.

Massimo Cristiano oggi ha scelto di stare in prima linea in una battaglia elettorale che intende fare partire dal territorio lametino. “Questo modello di Europea rappresenta un problema, causa del dimezzamento del potere d’acquisto per le famiglie. Un sistema che non tutela gli interessi dei popoli, liberticida, che vuole azzerare le identità e che ci sta trascinando in una guerra, tutelando gli interessi delle lobby, della finanza speculativa e delle Multinazionali. Ci impone le farine di grillo, colpendo i nostri agricoltori, i balneari, gli ambulanti, le nostra case, insomma impone austerità, precariato con contratti da fame, tagli alla spesa pubblica, alle pensioni, alla Sanità, al comparto sicurezza, alla scuola, innalanzando le tasse. Con le regole Europee, imposte da Bruxelles, che saranno ancora più rigide con il nuovo patto di stabilità, nessun governo potrà attuare una linea economica e politica a favore del popolo. Insomma questa Europa non serve a nulla, ci rende schiavi e noi vogliamo la nostra sovranità ad iniziare da quella monetaria.

Per i due esponenti politici l’Europa è la causa delle nuove povertà che potrebbero essere affrontate mettendo in discussione partendo dal basso l’attuale assetto di un sistema giudicato antidemocratico.

Un discorso insomma completamente antisistema, caratteristica politica del movimento di Cateno De Luca.

Massimo Cristiano infine, rientrando nei temi locali e rivolgendosi alla piazza di Lamezia Terme, ha tuonato: percepisco un malumore popolare nei confronti dell’Amministrazione Mascaro che non ha eguali bene, è inutile lamentarsi, bisogna dare un segnale politico forte votando per un Partito, come Libertà di Cateno De Luca, di rottura con l’attuale sistema politico clientelare.