Da oggi l’attesa è finita perché è uscito ufficialmente il video “Alla salute” di Jovanotti girato qualche settimana fa in Calabria con la regia di Giacomo Triglia.

Prodotto da Borotalco Tv per Capitol è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Calabria Film Commission, ed è finanziato nell’ambito del programma “Calabria Straordinaria” Assessorato Turismo e Marketing Territoriale della Regione Calabria dell’Assessorato al Turismo guidato da Fausto Orsomarso

CLICCA PER VEDERE IL VIDEO da oggi solo in esclusiva su Repubblica, ma da domani sarà presente in tutte le piattaforme.