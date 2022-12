DI CLEMENTE CORVO

L’associazione Volontari Servizi Medici Onlus presieduta dal Dott. Antonello Morabito, composta da medici specializzati che operano nel primo soccorso, nella giornata odierna ha generosamente donato alla ASD Gioiese 1918 un defibrillatore semiautomatico, adatto sia per gli adulti che per i bambini, di ultima generazione.

Il dottore Morabito ha dichiarato: ” la nostra associazione opera in prima linea nella campagna di prevenzione delle morti improvvise e proprio in quest’ottica abbiamo voluto donare questo strumento salva vita al sodalizio pianigiano che, unitamente agli altri 2 defibrillatori già in possesso della Gioiese, sarà utile per assicurare un pronto intervento, sperando che non sia necessario, per tutte le rappresentative giovanili e per la prima squadra”.

La dirigenza della ASD Gioiese 1918 ringrazia questi professionisti che dimostrano una generosità fuori dal comune e li esorta a continuare in questa campagna di sensibilizzazione nella prevenzione delle morti improvvise.