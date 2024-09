Care istituzioni calabresi, questo è un messaggio per voi:

E mentre il mondo va incontro al progresso la Piana di Gioia Tauro rimane in una stagnazione ultradecennale in cui anziché progredire è andata via via a regredire. Mancano le infrastrutture, cuore pulsante della crescita economica di un paese. Non è una novità che politici hanno preferito i loro interessi a quelli della comunità, vittima di una mala gestione che negli anni è diventata sempre più evidente. Cosa dovremmo fare? Continuare a guardare o reagire?

Dovremmo accettare che l’interesse del singolo valga più di quello della comunità?Perché chi non vuole affrontare il problema trasporto pubblico non argomenta il motivo per cui l’impiego di risorse pubbliche per le infrastrutture sia inutile? Che rispondano come queste risorse siano state utilizzate nei comuni reggino negli anni, perché se il trasporto su rotaia non vuole essere argomento di discussione, allora dove sono state destinati le risorse pubbliche destinate alle infrastrutture? Nel 2024 abbiamo un’unica strada di collegamento tra la Piana e la parte Jonica, i disagi degli ultimi 3 anni sono stati evidenti a tutti, oppure ce ne siamo dimenticati? Non esiste un trasporto su rotaia che colleghi le città della Piana con quelle della Locride e viviamo come se tutto questo fosse normale. Non esiste una strada percorribile che ti permetta di viaggiare serenamente, le strada montane abbandonate da decadi.

Vogliamo iniziare a fare qualcosa per iniziare, quanto meno a dare un po’ dignità a questo territorio?

Che ci rispondano come negli anni a seguire si vuole cercare di colmare l’ arretratezza a cui ci hanno fatto arrivare!

Phîlene continuerà la battaglia per la Metropolitana di Superficie, abbiamo fatto tanti comunicati stampa sul tema e più di un appello, però da certe istituzioni non sono arrivate risposte, perché? Il confronto metterebbe a nudo le vostre inefficienze e contraddizioni?

DIRETTIVO ASSOCIAZIONE PHÎLENE