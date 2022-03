L’Associazione “Città degli Ulivi” rende orgogliosamente merito a Enza Petrilli per la sua ennesima performance sportiva che l’ha proiettata ai vertici mondiali del tiro con l’arco.

I Mondiali di Dubai hanno consacrato ulteriormente la grandezza della nostra atleta che ha conquistato tre medaglie d’oro nella sua specialità.

Le conquiste sportive di Enza Petrilli confermano il suo elevato spessore umano, il coraggio e la forza che la accompagnano nella sua attività sportiva come nella vita di tutti i giorni.

Una donna che non si è mai arresa alle avversità ed ha intrapreso un percorso sportivo che oggi la vede sul gradino più alto del podio a livello mondiale.

Ma Enza Petrilli è diventata un esempio virtuoso anche per quello che fa nella quotidianità, con il sorriso sulle labbra e con tutta la sensibilità necessaria per operare con i ragazzi.

Le emozioni che ci ha regalato il Mondiale di Dubai rappresentano solo una piccola parte dei sentimenti che tutti quanti vorremmo esternare alla grande Enza, alla quale va il nostro ringraziamento per tutto ciò che ha fatto e sta facendo per la nostra comunità.

Enza Petrilli può essere considerata, a ragione, cittadina onoraria della “Città degli Ulivi”.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

Francesco Cosentino

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Giuseppe Zampogna