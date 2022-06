L’Associazione “Città degli Ulivi” esprime grande soddisfazione per la concessione dei finanziamenti, con fondi del PNRR, relativi agli interventi da effettuare sulle strutture sanitarie esistenti sul territorio provinciale.

La comunicazione ufficiale ha sancito il pieno rispetto delle indicazioni fornite dall’Assemblea dei Sindaci, dalla quale erano state espresse scelte precise riguardanti le strutture da realizzare nella Piana di Gioia Tauro.

Un risultato gratificante che premia la correttezza del comportamento tenuto dall’Assemblea dei Sindaci e il senso di responsabilità dimostrato dai primi cittadini, per i quali è risultato prioritario l’esclusivo interesse dei servizi territoriali da fornire ai cittadini.

E’ il chiaro segno che il lavoro e l’impegno, spesi al servizio delle rispettive comunità, uniti ad un’adeguata attenzione da parte degli organi di governo, nazionale e regionale, consentono di rispondere alle pressanti istanze che provengono da un’utenza fortemente penalizzata da scelte passate di scarso valore sul piano sanitario.

I finanziamenti concessi vanno nella direzione di un rinnovamento e rafforzamento delle strutture ospedaliere e sanitarie attualmente esistenti e la realizzazione dei progetti potrebbe ridisegnare la mappa dei servizi sanitari nella Piana.

I Sindaci, dal canto loro, confermano la volontà ferrea di proseguire nel lavoro quotidiano teso ad ottenere il mantenimento degli impegni assunti in merito alla creazione di servizi territoriali e di una rete ospedaliera consoni alle esigenze dei cittadini di questo comprensorio.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Francesco Cosentino Giuseppe Zampogna