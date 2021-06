“Il senso di responsabilità di sindacati e lavoratori è da sottolineare. Il momento che sta affrontando la Città è delicato e le maestranze hanno dimostrato una grande maturità. Saremo al loro fianco in una vertenza altrettanto delicata e difficile che li vede impegnati con la società Avr”. L’assessore comunale all’Ambiente, Paolo Brunetti, commenta la decisione di Cgil-Fp, Fit Cisl, Uil Trasporti e Fiadel di revocare lo sciopero programmato dal 16 al 18 giugno prossimi.

“Le motivazioni che hanno spinto le organizzazioni dei lavoratori e gli operai a rinviare la mobilitazione – ha detto Brunetti – offrono bene lo spirito col quale affrontare, tutti insieme, una fase resa ancor più difficile dall’impossibilità di conferire i rifiuti in discarica. Occuperemo questo tempo che ci separa dalla protesta, spostata a fine mese, per continuare ad operare collegialmente e provando a risolvere le problematiche che colpiscono i diritti dei lavoratori e, contestualmente, potrebbero causare altri disagi alla comunità”.