L’Asd Siderno 1911 annuncia il primo arrivo per la stagione 2022/2023, si tratta dell’attaccante Giuseppe Gelonese classe ’97 proveniente dall’Ardore. In carriera ha vestito le maglie di Locri In Prima Categoria e Promozione, del Ponsacco in serie C1, Roccella in Serie D, Bianco in Promozione ed infine, nell’ultima stagione ha militato ad Ardore in Prima Categoria.