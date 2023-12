L’ASD Saint Michel ospite della società MCT all’interno del porto di Gioia Tauro.

A guidare l’incontro è stato l’amministratore di MCT, Dott. Antonio Testi, il quale con un pullman ha percorso insieme alla squadra l’intero perimetro del Porto, illustrato le aree e le attività che vengono quotidianamente svolte al proprio interno.

Successivamente la squadra è stata accolta all’interno di una sala dove il Dott. Antonio Testi ha tenuto un dibattito con i componenti della società calcistica, presentando loro la storia della struttura, il proprio sviluppo nel tempo e le prospettive future, indicandone anche pregi e criticità nel contesto nazionale.

Un incontro di estremo interesse per la squadra Gioiese che ha avuto modo di confrontarsi con una realtà importante della nostra terra, impiantando le basi per collaborare in modo sinergico per le nuove generazioni del nostro territorio.