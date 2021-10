I gravi episodi di violenza messi in atto ieri a Roma da movimenti eversivi e organizzazioni neofasciste con l’assalto e la devastazione della sede della CGIL vanno condannati con fermezza sostenendo ogni iniziativa di mobilitazione tesa a riaffermare il valore emblematico del lavoro come fondamento antifascista della democrazia italiana.

L’ANPI esprime solidarietà alla CGIL, aderisce alla manifestazione nazionale proclamata da CGIL-CISL-UIL per il 16 ottobre e trasmette un messaggio di apprezzamento al Capo dello Stato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Interni e a tutte le rappresentanze sociali, politiche e istituzionali intervenute con immediatezza ed efficacia a testimoniare la propria vicinanza al mondo del lavoro e stigmatizzare l’inaudità gravità dell’aggressione neofascista alla sede del sindacato di Giuseppe Di Vittorio con oltraggio e sfregio ai simboli e alla cultura del movimento operaio italiano.

Bisogna unire tutte le forze democratiche e antifasciste sul territorio, difendere la Costituzione, sciogliere per legge associazioni e organizzazioni nazifasciste, perseguire i movimenti eversivi, oscurare i siti xenofobi e impedire alle molteplici figure che inneggiano all’odio razziale e alla violenza di continuare ad agire come se nulla fosse.