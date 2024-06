+++AGGIORNAMENTO+++

Come già comunicato, a partire dal 3 agosto e fino al 25 agosto, le gallerie ‘Limina’ e ‘Torbido’ rimarranno aperte al traffico.

Si precisa altresì che nel prossimo week end 29-30 giugno, le gallerie rimarranno aperte al traffico, mentre nei successivi week end, le gallerie rimarranno aperte solo nelle notti tra domenica e lunedì fino alla sospensione del 3 agosto.

In occasione delle riaperture, all’interno della galleria ‘Limina’ il traffico sarà a doppio senso di circolazione mentre nella galleria ‘Torbido’ sarà in vigore un senso unico alternato.