San Valentino ai tempi del Covid: attraverso le bardature anticontagio, supera ogni ostacolo e avversità, copre lunghe distanze e arriva dritta al cuore della sua dolce metà, M. G., la dedica del giovane palmese Antonio Salerno, operatore socio-sanitario da dicembre in servizio al centro Covid di Carpi, in provincia di Modena. “Buon San Valentino, amore!” oggi non è solo l’augurio di due innamorati ma un messaggio di speranza: l’amore vince su ogni cosa …