L’AMMINISTRAZIONE TRIPODI IGNORA I DISABILI E LE LORO ESIGENZE

Abbiamo proposto, come Gruppo Consiliare di “Polistena Futura”, una mozione per approvare il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, un piano che fosse organico e non circoscritto a singoli ed inefficaci interventi.

L’Amministrazione comunale di Polistena e l’intero gruppo politico che sostiene il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, hanno votato contro la mozione e contro la stesura del piano.

Abbiamo proposto l’istituzione della figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità proprio perché ci rendiamo conto che non sono tutelati e vivono quotidianamente gravi disagi ed insormontabili problematiche.

L’Amministrazione comunale di Polistena e l’intero gruppo politico che sostiene il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, hanno votato contro l’istituzione di tale figura.

Siamo convinti che la bocciatura è anche frutto della paura che un Garante potesse far emergere la totale indifferenza di un’Amministrazione nei confronti di una tematica vitale per alcuni cittadini e per le loro famiglie.

E’ scandaloso il comportamento dell’Amministrazione Tripodi verso le nostre proposte e verso la tematica della disabilità. A chi vive quotidianamente difficoltà non servono le chiacchiere, per sentirsi libero di fare una passeggiata un ragazzo o ragazza non hanno bisogno della solita retorica, gli ostacoli non si superano con la demagogia.

Ancora una volta l’Amministrazione Tripodi dimostra una chiusura inquietante e le risposte a cui siamo abituati saranno come sempre intrise di parole vuote e giustificazioni puerili. Purtroppo rimangono gli ostacoli ed il senso di impotenza di famiglie che ormai sono abituate all’indifferenza. Il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, che ricopre questo ruolo dal 2010 (salvo un brevissimo periodo) continua ad ignorare i disabili e le loro esigenze.

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”