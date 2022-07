Con apposita delibera l’Amministrazione Comunale ha dato nuovi indirizzi per quel che riguarda la predisposizione del nuovo bando/ manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione dei parcheggi orari e a pagamento, mantenendo (uno dei pochi comuni in Italia) il primo quarto d’ora di sosta sulle strisce blu gratuito per tutti.

L’esperienza dei parcheggi orari/a pagamento è stata risolutiva del problema degli ingorghi e del traffico nel centro urbano e per questo si è deciso di provvedere in continuità.

Gli orari di funzionamento del servizio rimarranno invariati eccetto il sabato, giorno in cui durante le ore diurne sarà consentita la sosta libera anche sulle strisce blu

In via sperimentale, ed è questa la novità più rilevante, per il sabato l’Amministrazione Comunale ha scelto di istituire la sosta oraria/a pagamento nella fascia pre-notturna compresa tra le ore 20 e le ore 24.

Ciò per disciplinare meglio l’afflusso di persone che occorre monitorare costantemente nel fine settimana.

Si è stabilito di raddoppiare il numero degli stalli in via Jerace (fino ad intersezione con via Lombardi) con realizzazione di parcheggi diagonali a spina di pesce, e di sostituire gli stalli di sosta di Piazzetta della Costituzione, che saranno lasciati liberi, con altrettanti stalli in via Comm. Grio.

Saranno mantenuti nell’attuale numero i parcheggi per i veicoli riservati alle persone diversamente abili.

Come detto, in continuità con quanto fatto in passato il primo quarto d’ora di sosta sarà libero e gratuito, disciplinato dall’apposizione di disco orario, di cui invitiamo tutti a dotarsi ed evitare così il pagamento della sosta.

Il costo del ticket sarà di 1 euro con possibilità di abbonamento per non residenti (30 Euro al mese) e residenti entro il perimetro delle strisce blu (10 Euro mensili).

Siamo certi che le innovazioni introdotte consentiranno a tutti i cittadini di poter meglio vivere la città, regolando la circolazione in modo più ordinato nell’interesse di residenti, visitatori e operatori commerciali.