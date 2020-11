“A nome del Sindaco di Taurianova Avv. Rocco Biasi e di tutta l’amministrazione comunale esprimiamo solidarietà e vicinanza al Dirigente della Lega, nonché caro amico, Walter Rauti per il vile atto intimidatorio avvenuto nei suoi confronti nelle scorse ore, attraverso un’azione intimidatoria, di violenza inqualificabile, inquietante e pericolosa.

É inaccettabile che in Calabria, terra già devastata dalla ‘ndrangheta, anche nella vita politica e civile accadano eventi del genere.

La Lega è un partito incentrato sulla strenua difesa della legalità, dell’antimafia, della vicinanza alle forze dell’ordine.

Confidiamo pertanto nel lavoro delle Istituzioni competenti e negli Inquirenti, nella consapevolezza che il responsabile di tali e aberranti gesti di stampo mafioso venga presto individuato e consegnato alla giustizia.

L’amministrazione Comunale di Taurianova si scaglia fortemente contro chiunque sia stato il responsabile di tali azioni, il quale si troverà di fronte ad un muro compatto di resistenza civile e democratica.

Stiamo dalla parte della Legalità, delle Forze dell’Ordine, della Magistratura che combattano con coraggio la criminalità organizzata in ogni sua possibile articolazione.

All’amico Walter ribadiamo tutta la nostra più convinta solidarietà e vicinanza.”