L’Amministrazione Comunale di Polistena aderisce e sostiene la manifestazione pubblica “La #salute è un diritto. Riconquistiomolo” promossa dal #Comitato Spontaneo a difesa della salute per sabato 23 luglio.

È da anni che rappresentiamo l’esigenza di rilanciare l’ospedale di Polistena nei suoi servizi resi ai cittadini ed all’intero comprensorio.

Negli ultimi mesi la situazione è precipitata anche a causa della #pandemia che ha silenziato le gravi carenze. Siamo arrivati a qualcosa di impensabile: la chiusura del reparto di Rianimazione/ Anestesia che ha comportato il blocco del comparto operatorio con un grave peggioramento della situazione che potrebbe, se non si rimedia in tempo, far presagire il collasso dell’ospedale.

Occorre invertire la rotta. E farlo in fretta.

Nella giornata di ieri 20 luglio us il Sindaco di Polistena Michele Tripodi ha incontrato S.E. il Prefetto di Reggio Calabria dott. Massimo Mariani per investirlo della gravità della situazione.

Il Sindaco ha rappresentato che nella condizione attuale l’ospedale di fatto non esercita le sue funzioni di spoke ma è stato di fatto ridimensionato ad ospedale con funzioni generali. Il che costituisce la privazione di un diritto fondamentale per l’intera popolazione della Piana che non può essere accettata!!!

Per tali motivi è stata chiesta dal Sindaco la convocazione di un #tavolo coordinato dalla #Prefettura al quale saranno invitati il #Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto la dottoressa Lucia Di Furia Commissario dell’Asp e i rappresentanti della #Conferenza dei Sindaci con un obiettivo specifico: la riapertura del reparto di Anestesia Rianimazione dell’ospedale di Polistena.

Ringraziamo il Dott. Mariani per la sensibilità dimostrata, e rimaniamo in attesa della convocazione che avverrà entro la prima settimana di agosto.

Nel frattempo la lotta non si ferma e invitiamo tutti, istituzioni, #Sindaci, associazioni, partiti , medici e operatori sanitari, lavoratori e commercianti a partecipare sabato mattina alle ore 9.30 all’iniziativa che rappresenta un passo ulteriore per tenere viva l’attenzione sull’ospedale di #Polistena e riaffermare il diritto alla salute spesso negato.