«Abbiamo appreso con sconcerto dell’improvvisa scomparsa dell’allenatore Giuseppe Miriello. Un evento che ha scosso una famiglia taurianovese sana e operosa, e che lascia amarezza e sconforto nel nostro mondo sportivo e nell’intera Comunità di Cittanova. Ai congiunti di Miriello e ai suoi affetti porgo a nome mio, dell’Amministrazione, del Presidente del Consiglio dott. Francesco Rao, dell’intero Consiglio comunale e della cittadinanza il sincero cordoglio unito ai sentimenti di vicinanza e amicizia». È quanto dichiarato dal Sindaco di Cittanova, avv. Domenico Antico, in merito all’improvvisa morte del tecnico Giuseppe Miriello, allenatore della compagine Under 17 – Allievi del Cittanova Calcio, colpito da un malore fatale mentre era impegnato in un allenamento sul terreno dello Stadio “Morreale – Proto”.

«Miriello era molto affezionato ai suoi ragazzi e il legame era ricambiato da tanti giovani calciatori del nostro territorio – ha proseguito il Sindaco -. Ci lascia un uomo per bene, autentico interprete dei valori più alti dello sport, formatore ed esempio positivo. Quanto accaduto ieri pomeriggio sul terreno del “Morreale – Proto” lascia una segno profondo. Saremo presenti alle esequie di mister Giuseppe Miriello per portare il saluto della Comunità di Cittanova».