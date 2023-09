L’Amministrazione Comunale, anche a nome dell’intera comunità cinquefrondese, intende esprimere pubblicamente incondizionato apprezzamento per l’intervento effettuato dall’Arma dei Carabinieri in occasione del vasto incendio dei giorni scorsi in Contrada Busale. Il tempestivo intervento effettuato dal personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taurianova ha consentito di mettere in salvo un anziano concittadino che rischiava di restare intrappolato dalle fiamme. Un gesto di grande altruismo e sensibilità che ha dimostrato qualità umane e professionali, confermando senso del dovere, coraggio e professionalità che connotano da sempre l’attività dei Carabinieri nelle nostre realtà. Un ringraziamento va fatto anche a tutte le forze dell’ordine che sono intervenuti per circoscrivere il violento incendio. L’impegno e lo spirito di sacrificio messi in campo da tutti i soggetti intervenuti meritano il plauso della cittadinanza nella consapevolezza che i presidi territoriali delle Forze dell’Ordine rappresentano una garanzia per l’incolumità delle persone e per la pubblica sicurezza, in virtù del ruolo che svolgono per garantire condizioni di vivibilità e rispetto della legalità.

Per l’Amministrazione

Il Sindaco

Michele Conia