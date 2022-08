L’amministrazione comunale continua in queste ore a rimanere vicina alla famiglia di Davide Ferrerio, ricoverato all’ospedale “Pugliese-Ciaccio” dopo l’aggressione subita a Crotone. Stiamo seguendo passo passo l’evoluzione del suo quadro clinico e ci siamo messi a completa disposizione della famiglia. Sono stato più volte in contatto con sua madre, la signora Giusy Orlando, dandole ancora la solidarietà della città capoluogo ma anche un contributo fattivo per alleviare se non altro i disagi, evitandole la spola tra Crotone e Catanzaro. Ringrazio per questo Matteo Tubertini e l’azienda Guglielmo per l’ospitalità che hanno inteso offrirle presso il loro albergo cittadino. Così come ringrazio la vicesindaco Giusy Iemma, che oggi si è doverosamente recata in ospedale per avere direttamente contezza della situazione del ragazzo. Davide è sicuramente in ottime mani, quelle dei nostri medici, che stanno facendo tutto il possibile perché egli possa essere restituito alla famiglia sano e salvo, così come tutti ci auguriamo che avvenga. Anche a loro, giunga la nostra profonda e sincera gratitudine.