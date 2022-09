Nella mattinata di ieri 14 settembre e in quella odierna, personale dipendente il Commissariato di P.S. di Lamezia Terme, in occasione dell’apertura dell’Anno Scolastico, ha effettuato servizi straordinari di prevenzione e controllo nei pressi dei siti cittadini che ospitano le maggiori istituzioni scolastiche.

In particolare sono state impiegate le pattuglie dell’Ufficio Controllo del Territorio e Soccorso Pubblico – “Squadra Volante”, nonché personale della UIGOS, per gli aspetti di competenza.

L’iniziativa è stata particolarmente gradita dalla cittadinanza, che ha apprezzato l’attività svolta, in linea con la missione istituzionale della “Polizia di Prossimità”, che vede i poliziotti vicini ai cittadini, ai loro bisogni e alle loro esigenze di sicurezza e tranquillità.

Nel territorio di Lamezia Terme, oltre all’implementazione delle pattuglie che hanno vigilato su tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, si è ritenuto anche di istituire dei temporanei presidi nelle aree di massima concentrazione di taluni istituti, quali risultano essere quelle poste al centro di Nicastro, peraltro in prossimità dello scalo ferroviario e degli uffici giudiziari.

Particolare attenzione è stata posta soprattutto per le sezioni della scuola dell’infanzia e primaria, ove ha inizio quel lungo percorso scolastico che porterà i bambini di oggi ad essere i cittadini responsabili e consapevoli del domani.