Bilancio, sanità, scuola: sono approdati nel Consiglio comunale della città una serie di temi cruciali per la nostra città. Nel mio intervento ho voluto dare un contributo al dibattito, ponendo alcune questioni vitali su cui richiamiamo un’assunzione di responsabilità da parte della maggioranza:

-Bilancio: in aula l’approvazione di una serie di equilibri di bilancio ancora in un clima di conflittualità fra amministrazione e collegio dei revisori. Una condizione di tensione che non porta nulla di buono, a partire dal recente parere negativo del Viminale al piano di fabbisogno. Ecco perché ho chiesto quali atti correttivi sono stati compiuti? Quali interlocuzioni sono state avviate con i dipartimenti competenti del ministero dell’Interno?

Sanità: grazie all’Asp e al prefetto Latella la nostra città ha potuto contare negli ultimi giorni su importanti novità legate all’emergenza sanitaria: da nuova strumentazione all’attivazione del reparto Covid nell’ospedale Giovanni Paolo II. Ora tocca all’amministrazione mantenere un’interlocuzione costante per fare in modo che i servizi sanitari del territorio non vengano smantellati.

Scuola: alcuni genitori hanno manifestato a margine della seduta del Consiglio perplessità e paure sulla ripresa delle attività scolastico. E’ bene garantire il massimo della sicurezza nei nostri istituti, attraverso una relazione costante con famiglie, dirigenti scolastici e Asp. Il diritto alla salute e il diritto allo studio sono centrali per la nostra comunità.

Infine, una proposta: Gino Strada e i professionisti di Emergency operano in diverse realtà della Calabria. Verifichiamo insieme se tali pregiate competenze possano aiutare Lamezia in una delle sue storiche emergenze: ovvero la bonifica e il recupero del campo di Scordovillo, tra i più grandi d’Europa. Sicurezza, tutela della salute e protezione sociale devono stare insieme.