C’è l’allarme dei servizi segreti in quanto i clan della ’ndrangheta hanno intenzione di fare saltare in aria il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri. L’allarme, lanciato qualche settimana fa dal Sudamerica, è rimasto finora riservato solo agli ambienti investigativi e istituzionali. I servizi segreti di un Paese straniero, come riporta Il Fatto Quotidiano (a firma di Lucio Musolino), avrebbero intercettato una comunicazione sospetta che farebbe pensare ad un progetto di attentato nei confronti del magistrato calabrese il quale, appena due giorni fa, è stato bocciato al Csm (LEGGI) per l’incarico di capo della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. La Sicurezza d’oltreoceano, secondo cui le cosche della regione starebbero organizzando un attentato mediante un ordigno collegato a un telecomando, ha immediatamente dato comunicazione ai servizi segreti italiani.

Secondo quanto si apprende dal Fatto Quotidiano, è scritto in una comunicazione secretata e trasmessa ai Servizi segreti italiani secondo cui appunto le cosche calabresi starebbero organizzando un attentato in grande stile mediante ordigno collegato a un telecomando. L’intercettazione riguarda soggetti collegati ad alcune famiglie mafiose infastidite da determinate indagini di Gratteri che minano gli affari della ’ndrangheta non solo in Calabria, ma anche in Sudamerica e negli Stati Uniti.